Несовершеннолетний житель Перми предстанет перед судом за ложные сообщения о минировании школ и краевого суда

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Перми, обвиняемого в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Прокуратура направила уголовное дело в суд. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры.

По версии следствия, с 20 января по 11 марта 2025 года обвиняемый рассылал на электронную почту школ Перми, а также Пермского краевого суда ложные сообщения о готовящихся взрывах. При этом он требовал выплатить ему от 100 тыс. до 1 млн руб. Преступление было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму краевого ГУ МВД.

В ходе расследования несовершеннолетний раскаялся в содеянном и возместил ущерб, связанный с отвлечением сил и средств правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский суд Перми. За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.