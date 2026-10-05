В Троицке газонаполнительную станцию временно закрыли из-за нарушений

Сотрудники Троицкого городского отделения судебных приставов опечатали здания и оборудование газонаполнительной станции, деятельность которой суд приостановил на 90 суток из-за несоблюдения требований промбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Проверка работы ООО «Актив» выявила несколько грубых нарушений требований промышленной безопасности. Так, организация не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов и специалиста для производственного контроля. Кроме того, на насосно-компрессорной станции не было стационарных и переносных систем контроля загазованности. Поскольку деятельность предприятия создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей, на организацию составили административный протокол по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Суд приостановил работу объекта на 90 суток.

Виталина Ярховска