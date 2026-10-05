В Оренбуржье из пожара в многоквартирном доме спасли трех человек

В Бузулуке Оренбургской области накануне произошел пожар в многоквартирном доме первого микрорайона. По сообщениям регионального МЧС, огонь начал распространяться с четвертого этажа здания. Спасатели оперативно вывели на улицу трех жителей, еще 13 смогли самостоятельно эвакуироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возгорание удалось ликвидировать благодаря работе трех единиц техники и 13 сотрудников МЧС. Пожар, предположительно, произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования и электросетей после короткого замыкания.

Всего, по данным пресс-службы ведомства, на территории региона за прошедшие сутки произошло 10 пожаров на площади 500 кв. м, из которых девять техногенных и один ландшафтный.

Яна Вежлева