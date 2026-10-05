Самарский ботанический сад с 5 октября перешел на новый режим работы

С 5 октября Ботанический сад Самарского университета скорректирует режим работы в связи с сокращением светового дня. По будням время закрытия территории сдвинуто на час раньше — теперь объект доступен для посещения до 18:00, при этом последний вход разрешен до 17:15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Актуальное расписание выглядит следующим образом: с понедельника по пятницу, за исключением среды, двери открыты с 10:00 до 18:00. В выходные дни график остается прежним — с 10:00 до 17:00, вход возможен до 16:15. Среда по-прежнему является санитарным днем, когда объект не принимает посетителей.

Ранее сообщалось, что после проведения плановых мероприятий, включая прокладку новых дорожек, очистку прудов и создание ландшафтного участка «Рутарий». Объект возобновил работу для публики 24 сентября.

Андрей Сазонов