Дисквалифицирован директор УК, обслуживающей 73 жилых дома в Александровске

Мировой судья на шесть месяцев дисквалифицировал директора ООО УСК «Спутник». Как сообщает краевая инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН), основанием для этого стали многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в трех многоквартирных домах в Александровске.

ООО УСК «Спутник» зарегистрировано в Перми 18 июня 2019 года. С октября 2023 года должность директора занимает Сергей Склифус. В управлении компании находится 73 многоквартирных дома, расположенных в Александровске.

В ИГЖН отметили, что что ранее юридическое и должностные лица ООО УСК «Спутник» были оштрафованы более чем на 800 тыс. руб. за аналогичные нарушения лицензионных требований.

В отношении ООО УСК «Спутник» судебными приставами возбуждено два исполнительных производства за неисполнение решений судов.