Администрацию Курчатовского района Челябинска возглавил Денис Мацко

Со 2 октября 2026 года исполняющим обязанности главы администрации Курчатовского района Челябинска назначен Денис Мацко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Денису Мацко 50 лет. Трудовую деятельность начал в 1990 году подсобным рабочим. С 1995-го работал в сфере образования, где за 20 лет прошел путь от учителя до руководителя ряда образовательных учреждений. В 2015 году перешел на муниципальную службу и замещал различные должности. С ноября 2017-го по настоящее время — заместитель главы администрации Центрального района.

Предыдущий руководитель Курчатовского района Константин Матыгин ушел в отставку по собственному желанию.

Виталина Ярховска