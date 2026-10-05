В Челябинской области выпал снег

В горнозаводской зоне Челябинской области 5 октября зафиксированы первые снегопады. Согласно данным регионального Гидрометцентра и сообщениям жителей, снежный покров установился в Златоусте, Верхнем Уфалее и Саткинском районе. В понедельник температура воздуха в регионе составит от –1°C до +4°C, в ночные часы столбики термометров опускались до –5°C.

Синоптики прогнозируют продолжение осадков в виде мокрого снега, в северной половине области и в горах — до очень сильных. Ожидаются гололедные явления: налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы на дорогах вследствие снежного наката. Скорость западного и северо-западного ветра при порывах может достигать 18 м в секунду.

Евгений Рыженьков