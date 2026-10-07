Бывший гендиректор пермского завода нефтяных растворителей вышел из бизнеса

Из состава учредителей ООО «Пермский завод химреагентов “Синэк”» вышел Денис Устькачкинцев. С 2021 по 2025 год он занимал должность генерального директора общества. Как следует из данных Rusprofile, его доля перешла к основному владельцу компании Роману Талину. Ранее ему принадлежало 40% долей ООО, сейчас — 55%.

Остальные участники общества сохранили свои доли в уставном капитале. 35% долей находится в распоряжении Марины Беляевой, еще 10% владеет Илья Каминский. С декабря 2025 года руководителем ООО «ПЗХ “Синэк”» является Владислав Томилов.

Производство нефтяных растворителей ООО «ПЗХ “Синэк”» было запущено летом 2024 года в Добрянке. Ранее общество носило другое название — «Антикпром». В 2022 году инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Организация разработала проект станции сепарационной очистки, предназначенной для приема и обработки легких нефтяных фракций, а также для хранения и отгрузки нефтяных растворителей. Общий объем инвестиций в проект мог составить около 1,8 млрд руб. Производство расположилось на базе первой площадки бывшего ООО «Антикпром» в Добрянке (ул. Промышленная, 19).