Зарплатные предложения в Челябинской области превысили 79 тыс. рублей

По итогам третьего квартала 2026 года медианное зарплатное предложение в Челябинской области составило 79,4 тыс. руб. Среди регионов Уральского федерального округа субъект занял предпоследнее место по этому показателю, сообщает hh.ru.

Больше всего готовы платить в Ямало-Ненецком автономном округе среди регионов УрФО — 146,1 тыс. руб. Далее следуют Ханты-Мансийский АО (104,3 тыс. руб.) и Свердловская область (84,6 тыс. руб.). Затем в рейтинге расположились Тюменская (80,8 тыс. руб.), Челябинская и Курганская (77,8 тыс. руб.) области. Что касается динамики роста жалованья, здесь первое место занял Ханты-Мансийский АО, где медиана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 15%, или на 13,7 тыс. руб. В Ямало-Ненецком АО зарплата прибавила 14%, или 18,2 тыс. руб., в Свердловской области — 7%, или 5,9 тыс. руб. В Челябинской области жалованье выросло на 7%, или на 4,9 тыс. руб., в Тюменской — на 6%, или на 4,6 тыс. руб., в Курганской — на 3%, или на 2,4 тыс. руб.

Виталина Ярховска