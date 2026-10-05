Южный Урал потерял пять позиций в рейтинге материального благополучия населения

За 2025 год Челябинская область получила 62,3 балла в рейтинге регионов по материальному благополучию населения от «РИА Новости». Субъект занял 44-е место, потеряв за год пять позиций.

При этом сам рейтинговый балл у Южного Урала вырос. По итогам 2024 года показатель составлял почти 61 балл. Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий (100), Ханты-Мансийский (93,6) и Чукотский (92,9) автономные округа. Последние места заняли республики Ингушетия (3,4), Карачаево-Черкесия (18,4) и Тыва (19,4).

Виталина Ярховска