Назначена и.о. руководителя Пермского краевого суда

С 5 октября 2026 года осуществляющей полномочия председателя Пермского краевого суда назначена Оксана Кориновская. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермского краевого суда Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», 25 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Пермского краевого суда Александра Суханкина. Решение было принято на основании его письменного заявления об отставке. Александр Суханкин был назначен председателем Пермского краевого суда 18 марта 2022 года на шестилетний срок полномочий.

Оксана Кориновская родилась в 1979 году в городе Дегтярске Свердловской области. В 2002 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. Стаж работы по юридической профессии — 22 года, в должности судьи — 13 лет. Последняя должность — судья Свердловского областного суда.

12 мая 2026 года указом президента РФ госпожа Кориновская назначена на должность заместителя председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок полномочий.