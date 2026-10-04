Росреестр оспаривает решение по спору с бывшим ООО сына пермского депутата

Арбитражный суд Уральского округа принял к производству кассационную жалобу Росреестра по Пермскому краю. Она была подана в рамках спора с некогда крупным дорожным подрядчиком ООО «Строительное управление №9». Теруправление оспаривает решение апелляционной инстанции, которая признала незаконными действия Росреестра по регистрации смены залогодержателя активов экс-совладельца общества Олеси Шевченко.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2018 году Олеся Шевченко заключила с предпринимателем Владимиром Плотниковым (сын депутата пермской городской думы Владимира Плотникова) договор займа на сумму более 40,8 млн руб. В качестве обеспечения она передала ему в залог недвижимость бывшего асфальтобетонного завода, включая земельный участок площадью 32,8 тыс. кв. м и десять зданий. В 2023 году Плотников уступил право требования долга Олегу Давлетшину, после чего Росреестр зарегистрировал смену залогодержателя. Ситуация возникла на фоне банкротства ООО «Строительное управление №9», совладельцами которого ранее были господин Плотников и госпожа Шевченко. Конкурсный управляющий компании оспорил действия Росреестра, поскольку суд ранее запретил совершать регистрационные действия с имуществом. Управляющий указал, что смена залогодержателя нарушает интересы кредиторов «СУ №9».

Первая инстанция с этими доводами не согласилась, однако апелляция отменила решение и встала на сторону управляющего. Апелляционный суд обязал Росреестр погасить запись о залоге в пользу Олега Давлетшина.