Суд аннулировал контракт на реконструкцию трубопровода в Волгограде на 1,7 млрд

Арбитражный суд Москвы признал недействительным контракт «Волгоградмелиоводхоза» с «Альянс Строем», заключенный без согласования с ФАС. В пользу управления взыскано более 892 млн руб., которые компания получила в качестве аванса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой России Фото: Минстрой России

Спор возник при закупке на реконструкцию напорного трубопровода от ГНС № 2 (две нитки) Городищенской оросительной системы в Волгограде с начальной ценой более 1,7 млрд руб. Заявку подала одна организация, конкурс признали несостоявшимся. По закону о контрактной системе заключение договора с единственным участником в таком случае допускается только с предварительного согласования ФАС. Условием было подтверждение опыта аналогичных работ на сумму не менее 30% от цены контракта. Однако документы оказались недостоверными, и антимонопольное ведомство отказало в согласовании.

Несмотря на запрет, «Волгоградмелиоводхоз» подписал контракт 26 августа 2025 года по цене на 0,1% ниже начальной. Дополнительными соглашениями стороны увеличили аванс с 1% до 50% стоимости контракта до суммы, превышающей 892 млн руб.

Контракт управление расторгло в одностороннем порядке 30 мая этого года после того как ФАС в марте обратилась в суд с требованием признать его ничтожным и взыскать аванс. Параллельно «Альянс Строй» оспаривает в суде решение «Волгоградмелиоводхоза» об отказе от контракта. Слушание по этому спору назначено 14 октября. Также подрядчик судится с ФАС из-за решения от 13 июля 2026 года, подробности в картотеке пока не опубликованы. Заседания по двум аналогичным делам запланированы на 12 октября и 18 ноября.

16 июля этого года ФАС внесла «Альянс Строй» в реестр недобросовестных поставщиков сроком до 20 июля 2028 года.

В сентябре 2025-го «Волгоградмелиоводхоз» заключил с «Альянс Строем» еще один контракт стоимостью более 2,4 млрд руб. на первый этап реконструкции Городищенской оросительной системы в Волгограде. Работы требовалось завершить до конца 2028 года. Однако 30 мая управление расторгло контракт с подрядчиком в одностороннем порядке. На ЕИС «Закупки» указано, что к тому моменту контракт был исполнен на 28,8 млн руб., а фактически компания получила более 1,2 млрд руб.

ООО «Альянс Строй» основана в марте 2013 года. С 2026 года компания зарегистрирована в Москве на ул. Авиамоторной, 50, стр. 2. Компания неоднократно меняла прописку: из Астрахани переехала в Грозный, потом Москву, затем вернулась снова в Чеченскую Республику и обратно в столицу. Фирма принадлежит Данияру Салхенову. Основным видом деятельности указано производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. В 2025 году выручка «Альянс Строя» составила 545 млн руб., а чистая прибыль 10 млн руб.

Нина Шевченко