В Перми основатель вегетарианского кафе ликвидирует компанию, управляющую сетью массажных салонов

Пермское ООО «Управляющая компания “Массанте”» находится в процессе ликвидации. Решение об этом принято 28 сентября, следует из данных Rusprofile. Общество с уставным капиталом 10 тыс. руб. было зарегистрировано в мае прошлого года. Директором и учредителем ООО является основатель сети магазинов здорового питания и кафе «Лакшми» Нинель Лесков.

Согласно открытым данным, в Перми под названием «Массанте» развивается сеть массажных салонов. Всего в Перми действует три салона сети. Ранее господин Лесков сообщал, что его партнером по этому бизнесу является Андрей Бедрий, сын бывшего сити-менеджера Пермского округа Игоря Бедрия.

Предприниматель Нинель Лесков прежде развивал в Перми сеть магазинов здорового питания и кафе «Лакшми», но продал бизнес и переехал в Дубай. Сейчас ему принадлежит 70% пермского ООО «Огород». Юрлицо управляет одноименным вегетарианским кафе.