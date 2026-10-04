В Прикамье возбуждено дело по факту отсутствия отопления в жилом доме

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей многоквартирного дома в Горнозаодске. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, «несмотря на значительное снижение уличных температур, подача отопления в дома граждан не осуществляется ввиду аварийного состояния котельной». По данным «Ъ-Прикамье», дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»).

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Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по региону доложить о результатах расследования дела.