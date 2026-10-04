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Глава СКР ждет доклад по делу об оренбургской сироте, которой 10 лет не дают жилье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о непредоставлении жилья лицу из числа детей-сирот в Оренбурге. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как следует из материалов, жительница Оренбурга, относящаяся к категории детей-сирот, обратилась в приемную Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Женщина состоит в очереди с 2018 года.

В 2024 году суд вынес решение в ее пользу — оно вступило в законную силу, но до сих пор не исполнено. Заявительница, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, на протяжении десяти лет вынуждена арендовать жилье за свой счет. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается: главе регионального управления СКР предстоит отчитаться о проведенных следственных действиях, установленных обстоятельствах и мерах для реализации права сироты на благоустроенное жилое помещение.

Георгий Портнов