5 октября в Татарстане ожидается до +11 градусов, местами мокрый снег и гололедица

В понедельник, 5 октября, на территории Татарстана ожидается до +11 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем прогреется до показателей от +6 до +11 градусов.

В Казани ночью без существенных осадков, температура — от -1 до +1 градуса. Днем без существенных осадков, максимальная температура составит от +8 до +10 градусов.

Влас Северин