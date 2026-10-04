В центре Казани на два дня ограничат движение транспорта из-за полумарафона

В центре Казани 10 и 11 октября введут ограничения движения и запрет на парковку на ряде улиц из-за подготовки и проведения Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон».

С 04:00 10 октября до 11:30 11 октября запретят парковку напротив автостоянки на Кремлевской набережной и у дома №60 по улице Сибгата Хакима. Также с 04:00 до 12:00 11 октября на перечисленных улицах и участках нельзя будет оставить средства индивидуальной мобильности.

11 октября ограничения движения будут вводиться поэтапно. С 05:30 до 10:15 перекроют улицу Вишневского на подъездах к мосту «Миллениум», сам мост, улицу Подлужную от Толстого до моста, улицу Фатыха Амирхана и дорогу под мостом. С 05:30 до 10:45 ограничения затронут улицу Сибгата Хакима от Фатыха Амирхана до Чистопольской, Чистопольское кольцо, улицу Чистопольскую и круговое движение вокруг «Ак Барс Арены». С 05:30 до 11:15 будет закрыт участок Сибгата Хакима от Декабристов до Фатыха Амирхана, а с 05:30 до 11:45 — улица Декабристов, Кремлевская дамба, Пролетарская, Батурина и Кремлевская набережная.

Влас Северин