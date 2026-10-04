Бывший гендиректор ООО «НПО “Роботех”» не смог оспорить свое увольнение

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении требований Дениса Худякова к ООО «Научно-производственное объединение “Роботех”» и ФНС. Господин Худяков требовал признать недействительными решения внеочередного общего собрания общества, решения налогового органа. Резолютивная часть была опубликована 29 сентября, мотивировочная пока не подготовлена. Денис Худяков ранее являлся генеральным директором общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как следует из материала дела, Денис Худяков оспаривал решение общего собрания ООО «НПО “Роботех”», согласно которому были прекращены полномочия руководителя компании. Вместо него, согласно решению, директором общества была назначена Екатерина Маркович. Истец указал, что оспариваемое решение принято в отсутствие надлежащего представителя общества, доля которого в уставном капитале ООО составляет 80%. Также истец требовал обязать налоговую восстановить о нем запись в ЕГРЮЛ, как о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени общества. НПО «Роботех» с заявленными требованиями не согласился, налоговый орган счел себя ненадлежащим ответчиком по настоящему спору.

Стоит отметить, что сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается иск ООО «Роботех» к Денису Худякову на сумму 2,5 млн руб. По заявлению истца суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество и денежные средства ответчика на указанную сумму.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Основной учредитель ООО — бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин, он владеет 75% долей компании. Выручка предприятия в 2025 году составила 818 млн руб., чистая прибыль — 211 млн руб. С ноября 2024 года компанию возглавлял Денис Худяков, который покинул должность в феврале 2026 года. Господин Худяков владеет 10% дочерней компании «Роботеха» — НПО «Роботех».