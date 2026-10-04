ТИК в Саратове списала 69 упоминаний кандидата в ГД от «Яблока» на «оговорки»

Территориальная избирательная комиссия Кировского района Саратова не удовлетворила жалобу кандидата в Госдуму от «Яблока» Сергея Любцова на неправильный подсчет голосов на одном из участков. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

22 сентября «Яблоко» заявило, что на УИК № 155 председатель комиссии 69 раз произнесла фамилию господина Любцова при подсчете голосов, однако в итоговом протоколе за него указали голоса только трех избирателей. Подсчет записала на видео одна из наблюдательниц, еще двое подтвердили произошедшее, указано в публикации.

Кандидат потребовал аннулировать результаты выборов по одномандатному округу на этом участке. В ответе ТИК указано, что нарушений в действиях членов комиссии не нашли: «технические оговорки при оглашении фамилий» объяснили большой нагрузкой за время выборов.

Нина Шевченко