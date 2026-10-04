Оборот предприятий общепита в Челябинской области увеличился в 2026 году на 9,6%

Общий оборот предприятий общепита Челябинской области за первые восемь месяцев нынешнего года составил 84,57 млрд руб., говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Показатель за январь—август 2026 года оказался, по данным статистики, на 9,6% выше, чем за январь—август 2025 года.

Показатель оборота ресторанов, баров и кафе Южного Урала в августе 2026 года, по данным статистики, оказался на 17,6% выше, чем в августе прошлого года, и на 6,6% выше, чем в июле нынешнего года.

Дмитрий Моргулес