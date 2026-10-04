Оборот розничной торговли в Челябинской области превысил 1 трлн рублей

Общий оборот розничной торговли за первые восемь месяцев нынешнего года составил 1003,1 млрд руб., говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Показатель за январь—август 2026 года оказался, по данным статистики, на 9,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель оборота розницы в августе 2026 года оказался на 4,7% выше, чем в августе прошлого года, но на 2,5% ниже, чем в июле нынешнего года, говорится в данных Росстата.

Дмитрий Моргулес