Объем строительных работ в Челябинской области в 2026 году достиг 192 млрд руб

Общий объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в Челябинской области за январь-август нынешнего года, составил 192,1 млрд руб., говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Показатель за первые восемь месяцев 2026 года оказался, по данным статистики, на 12,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые восемь месяцев нынешнего года на территории региона введено в строй 993,4 тыс. кв. м жилых помещений (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Это на 23,5% меньше, чем в 2025 году.

Дмитрий Моргулес