Объем продукции обрабатывающей промышленности на Южном Урале достиг 1,5 трлн руб

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в Челябинской области за январь—август нынешнего года составил 1477,8 млрд руб. в действующих ценах, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Показатель за первые восемь месяцев 2026 года оказался, по данным статистики, на 5,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом цифры за отдельно взятый август 2026 года на 11,3% выше показателей за август 2025 года.

Дмитрий Моргулес