Объем добычи полезных ископаемых в Челябинской области превысил 200 млрд рублей

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в Челябинской области за январь—август нынешнего года составил 200,1 млрд руб. в действующих ценах, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Показатель за первые восемь месяцев 2026 года на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом этот же показатель за отдельно взятый август 2026 года на 33% выше показателя августа 2025 года.

Дмитрий Моргулес