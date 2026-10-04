Реконструкция оренбургского цирка завершена на 90%

В Оренбурге продолжается реконструкция здания цирка на улице Кобозева — работы выполнены уже более чем на 90 %. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

На стройплощадке завершаются демонтажные работы, в том числе внутри здания, и в ближайшее время начнется установка сэндвич-панелей — они будут использованы для обустройства нового свода. Параллельно подрядчики решают ключевые задачи: ведется заливка ленточных фундаментов под будущие вольеры и навесы, проводится антикоррозийная обработка металлоконструкций.

Следующий масштабный блок работ включает укрепление несущих стен исторического здания, полное обновление зрительного зала и манежа, а также монтаж новой системы вентиляции. Как подчеркнул глава региона, приоритет на каждом этапе — безопасность и соответствие современным стандартам.

Губернатор отметил, что зданию цирка уже более 90 лет, а масштабной реконструкции объекта не проводили с 1970-х годов. Власти рассчитывают, что обновленный цирк станет еще одним востребованным пространством для отдыха и досуга оренбуржцев.

Георгий Портнов