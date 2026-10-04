Подросток погиб в ДТП с иномаркой в Оренбуржье

ДТП с одним погибшим произошло в Оренбургской области вечером в воскресенье, 3 октября. Происшествие случилось в 21:40 на 9-м км автодороги Буртинский — Ключевка. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta двигался со стороны села Ключевка в направлении поселка Буртинский и не справился с управлением. В результате машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка 2010 года рождения скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.

Георгий Портнов