Полиция ищет участников и свидетелей перестрелки в центре Челябинска

Полиция Челябинска устанавливает обстоятельства конфликта со стрельбой, произошедшего в центре города, на территории локации «Белый рынок».

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое свидетелями конфликта между группами молодых людей, произошедшего возле сетевого магазина и нескольких баров, расположенных в локации «Белый рынок». На видео слышны звуки стрельбы. При этом авторы видео иронизируют над отсутствием на месте сотрудников полиции и отсутствием реакции на конфликт сотрудников частных охранных предприятий, находившихся в непосредственной близости от происходящего.

«Сотрудники полиции просят очевидцев и возможных пострадавших обратиться в отдел полиции „Центральный“ по адресу ул. К. Маркса, 78, либо по телефону 02/102»,— прокомментировали произошедшее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Дмитрий Моргулес