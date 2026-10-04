«Дочка» IT-компании, ушедшей из Перми, нарастила прибыль и выручку

Пермское ООО «Систем Проджектс» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, чистая прибыль компании за отчетный период составила 68,4 млн руб. Это на 89% больше, чем в 2024-м году, когда ООО получило 36,2 млн руб. прибыли. Выручка организации увеличилась на 30% с 1,1 млрд до 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

ООО «Систем Проджектс» было зарегистрировано в 2015 году в Перми. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. 99,99% долей принадлежит Корпорации «Иксолла холдинг компани» (США), 0,01% — основателю «Иксоллы» Александру Агапитову.

Xsolla, созданная в 2005 году, занимается разработкой решений для монетизации видеоигр. В 2010-м главный офис перенесли в Лос-Анджелес. Компания сохранила офис в Перми, а также открыла представительства в Южной Корее, Китае, Германии и других странах. В марте 2022 года стало известно, что Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж — в новое подразделение в Малайзии. В декабре того же года корпорация ликвидировала пермское ООО «Иксолла — Русский холдинг» — головную компанию своего подразделения в РФ. ООО «Иксолла» по-прежнему зарегистрировано в Перми.