В самарском аэропорту задержаны рейсы в Анталью, Москву и Сочи

Задержка восьми авиарейсов на вылет и прилет произошла в международном аэропорту Курумоч утром в воскресенье, 4 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время отложено отправление из Самары одного самолета в Анталью, двух — в Москву и одного — в Сочи. Кроме того, задерживается прибытие в Самару такого же количества рейсов из Антальи, Москвы и Сочи.

Ситуация связана с воздушными ограничениями в аэропортах регионов. В настоящее время аэровокзал в Самаре работает в штатном режиме.

Георгий Портнов