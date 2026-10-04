В Самарской области три человека пострадали в ДТП с пьяным автомобилистом

Авария с тремя пострадавшими произошла в Самарской области вечером в субботу, 3 октября. Происшествие случилось в 23:30 (MSK+1) на 40-м км автодороги Кинель — Богатое — Борское. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным полиции, 23-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Vesta ехал со стороны Кинеля в направлении села Богатое и нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась.

В салоне машины находились трое пассажиров: юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина. Они пострадали и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются. Установлено, что водитель не имел права управления транспортом. В момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения.

Георгий Портнов