В нескольких районах Оренбургской области выпал первый снег

В Оренбургской области выпал первый снег. Осадки зафиксированы сразу в нескольких районах и округах региона. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

Зимние пейзажи можно наблюдать в Беляевском и Новоорском районах, а также в Гайском и Кувандыкском округах и в Медногорске.

Синоптики предупреждают: в ближайшие сутки в регионе ожидается усиление ветра. Жителей просят быть особенно внимательными — из-за сочетания снега и ветра условия на дорогах могут стать сложными.

При этом метеорологи дают и более оптимистичный прогноз: на следующей неделе в Оренбуржье ожидается потепление. Температура воздуха может подняться до +18 °C.

Георгий Портнов