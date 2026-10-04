Пару из Ижевска обвинили в создании и распространении порнографического контента

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в создании и распространении порнографического контента. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает УМВД Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с июня 2023 года по июль 2026 года мужчина создал на одном из сайтов аккаунт, через который вместе с девушкой проводил порнографические видеотрансляции. За это они получили около 3,5 млн руб.

Преступную деятельность пары пресекли в июле 2026 года сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Удмуртии при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков у обвиняемых изъяли технику, оборудование для трансляций, банковские карты и предметы для интимного использования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение вменяемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.