Пермский «Амкар» вновь уступил миасскому «Торпедо»

Футболисты ФК «Амкар-Пермь» не смогли взять реванш за крупное поражение в первом круге. Пермский клуб уступил дома «Торпедо» из Миасса со счетом 1:2. Гости забили два гола в первом тайме. После перерыва пермская команда пошла вперед, но отыграть смогла только один мяч. Отличился Григорий Жилкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Несмотря на поражение «Амкар» сохранил за собой второе место в турнирной таблице т следующий поединок проведет 10 октября в Санкт-Петербурге против «Зенита-2».