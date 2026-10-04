В Перми открылся второй магазин по продаже датской обуви

В торговом центре «iMall Эспланада» открылся магазин обуви и аксессуаров Ecco. Об этом сообщается в клиентской рассылке. Магазин станет второй точкой в Перми, где можно приобрести продукцию этого бренда. В августе прекратил работу магазин Ecco в ТРЦ «Планета», за несколько месяцев до этого закрылась точка в ТРК «Семья». Обувь этого бренда офaлайн продавал также магазин Rendez-Vous в ТЦ «Imall Эспланада», который закрылся в июне этого года. Также в Перми работает магазин бренда по адресу: Комсомольский проспект, 71.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ранее в ТРЦ «Планета» прекратил работу бутик Lacoste, а также закрылись магазины сетевых брендов одежды XC и Cropp. Весной 2027 года перестанет работать единственный в Перми филиал магазина «Стокманн».