Челябинская область заняла 36-е место в РФ по уровню средней заработной платы

Средний уровень номинально начисленной заработной платы сотрудников организаций в Челябинской области за январь—июль нынешнего года составил 87178 рублей, что на 7,3% выше, чем годом ранее. При этом в отдельно взятом июле 2026 года уровень средней зарплаты в Челябинской области составил 87 691 рубль, что на 4,3% больше, чем в июле 2025 года, сообщает Росстат в докладе о текущем социально-экономическом положении Российской Федерации.

По уровню средней зарплаты Челябинская область находится на 36-м месте среди регионов РФ. Средний показатель номинально начисленной зарплаты в целом по стране составил 109320 рублей. Лидерами по этому показателю являются Чукотский автономный округ (243,6 тыс. руб.), Магаданская область (201,3 тыс. руб.), Москва (193,1 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (182 тыс. руб.) и Сахалинская область (161 тыс. руб.). Всего же в 15 регионах РФ размер средней номинально начисленной заработной платы превысил 150 тыс. руб.

Дмитрий Моргулес