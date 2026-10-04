Челябинскому государственному университету исполнилось 50 лет

Один из крупнейших вузов Южного Урала отметил полувековой юбилей.

История университета началась 3 апреля 1974 года, когда Совет Министров СССР принял постановление о создании Челябинского государственного университета. Открытие прошло 4 октября 1976 года, когда на первый курс были приняты 278 студентов, начавших обучение на двух факультетах: физико-математическом и историко-филологическом. Первым ректором ЧелГУ стал член-корреспондент Академии педагогических наук СССР Семен Матушкин.

На сегодняшний день в Челябинском госуниверситете насчитывается 21 учебное подразделение, более 40 лабораторий, свыше 30 научных школ и четыре диссертационных совета. Обучение по 245 программам проходят более 30 тысяч студентов. У ЧелГУ три филиала — в Троицке, Миассе и Костанае (Казахстан). Последний, открывшийся в 2000 году, является крупнейшим филиалом российского вуза за рубежом.

Ректор ЧелГУ с 2019 года — доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

Дмитрий Моргулес