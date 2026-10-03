Пермский «Молот» обыграл десантников

Хоккеисты «Молота» начали серию домашних игр с победы. В первом матче был обыгран ХК «Рязань-ВДВ». Все решила единственная шайба, заброшенная во втором периоде Михаилом Казаковым. Итог поединка: 1-0 в пользу пермяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Пермская команда входит в пятерку лучших команд чемпионата, но при этом провела меньше чем конкуренты матчей. Следующую встречу «Молот» вновь проведет на своем льду против возглавляющего турнирную таблицу АКМ в ближайший понедельник.