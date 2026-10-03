Глава СК запросил долкад по делу о непредоставлении жилья жительнице Казани

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о непредоставлении жилья жительнице Казани, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей. Об этом сообщил информационный центр СК России.

По данным ведомства, женщина с 2023 года состоит на учете для получения жилья, однако до сих пор его не получила. Она воспитывает троих детей и вынуждена жить у бывшего опекуна. Обращения в уполномоченные органы не принесли результата, после чего заявительница обратилась к главе СК через информационный центр.

Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя управления Марселю Дулкарнаеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению заявительницы благоустроенным жильем.

Анар Зейналов