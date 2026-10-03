В Татарстане разработали пятилетнюю программу развития коневодства

В Татарстане разработали региональную программу развития коневодства на 2027–2031 годы. Она предусматривает увеличение поголовья лошадей в 1,5 раза — до 50 тыс. голов. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане представили пятилетнюю программу развития коневодства

Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ В Татарстане представили пятилетнюю программу развития коневодства

Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ

Сейчас во всех категориях хозяйств насчитывается 31,8 тыс. лошадей, из них 18,6 тыс. — в сельхозформированиях и более 13 тыс. — в личных подсобных хозяйствах. Разведением продуктивных и спортивных лошадей занимаются 86 хозяйств, больше всего поголовья — в Сабинском, Балтасинском и Буинском районах. За пять лет поголовье планируется увеличить в каждом районе не менее чем на 1000 голов.

В республике работают 8 племенных хозяйств — 7 племенных репродукторов и один племенной завод, где содержатся 1,35 тыс. лошадей, в том числе 640 конематок. Там разводят советского и русского тяжеловоза, орловского, американского, французского и русского рысака, чистокровную английскую верховую, арабскую чистокровную и татарскую породы.

Отдельное направление программы — развитие татарской породы: ее разводят 10 хозяйств с общим поголовьем 1,12 тыс. лошадей. Больше всего — в КФХ «Набиуллин» Лениногорского района, племрепродукторе имени Гиниятуллина Тюлячинского района и КФХ «Бакиров» Алькеевского района, которые являются оригинаторами породы. Улучшать ее качества планируют скрещиванием конематок татарской породы с племенными жеребцами других пород и созданием двух типов — продуктивного, для производства мяса и кумыса, и спортивного, для конно-спортивных мероприятий и национальных игр.

Программа предусматривает субсидии на покупку товарного маточного поголовья за пределами республики, на увеличенное поголовье лошадей, на проектно-сметную документацию, строительство и капитальный ремонт конюшен.

Переработкой конины в Татарстане занимаются 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов с суммарным годовым объемом более 330 т. Для укрепления кадрового потенциала отрасли запланированы стажировки и повышение квалификации преподавателей, магистрантов и студентов вузов и ссузов республики.

Анар Зейналов