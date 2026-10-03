В Оренбуржье арестован экс-гендиректор лизинговой компании по делу о взятке на 14,7 млн рублей

В Оренбургской области заключен под стражу бывший генеральный директор местной лизинговой компании. Следственные органы СК России по региону предъявили ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Силовики установили, что в 2023–2024 годах фигурант, используя служебное положение, путем вымогательства получил от руководителя акционерного общества незаконное вознаграждение. Оно было оформлено как продажа сельскохозяйственной техники аффилированному юридическому лицу по заниженной на 14,7 млн рублей стоимости. Взамен обвиняемый обещал общее покровительство и попустительство по службе.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следователя. В настоящее время следственные органы собирают доказательственную базу.

Георгий Портнов