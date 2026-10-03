Удмуртия завершила уборку зерновых, намолотив 716 тысяч тонн

Аграрные предприятия Удмуртии завершили уборку зерновых культур, намолотив 716 тыс. т. Средняя урожайность в республике составила 25,7 ц с га, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший объем зерна собрали хозяйства Можгинского района — 78,1 тыс. т. В Вавожском районе намолот составил 62,8 тыс. т, в Увинском — 55,3 тыс. т.

Собранный урожай планируют использовать на корма, семена и для реализации. По словам госпожи Абрамовой, сезон оказался непростым из-за дождливого лета, однако предприятия смогли обеспечить себя необходимым объемом зерна.