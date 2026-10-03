Ресторатор ликвидирует компанию, управлявшую заведением в центре Перми

ООО «Пельменная у ЦУМа» направило в налоговую службу заявление о самоликвидации и исключении из ЕГРЮЛ, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Общество было зарегистрировано в 2017 году, его единственным владельцем является Олег Поляков, которые развивает в Перми ресторанный холдинг «Национальная кухня». Ликвидируемое общество управляло «Пельменной №2», которая находится в центре города, по ул. Ленина, 47. Заведение открылось около 15 лет назад, в августе оно возобновило работу после ремонта, который длился несколько месяцев. В прошлом году господин Поляков говорил о намерении провести ребрендинг всех заведений группы, в том числе сети хуторок и кафе «Компот».

Что касается ООО «Пельменная у ЦУМа», то, согласно открытым данным, в 2025 году общество не получало доходов и выручки. Чистый убыток ООО за отчетный период составил 103 тыс. руб.