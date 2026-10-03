В Самарской области жители поселка на десять часов остались без света

В поселке Приморский Ставропольского района более десяти часов отсутствовало электроснабжение. На ситуацию пожаловались местные жители в региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Инцидент был взят ведомством на контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточнили в минЖКХ региона, причиной перебоев стал технологический отказ в работе линии электропередачи в зоне обслуживания АО «Самарская сетевая компания». При осмотре выяснилось, что вышел из строя один из изоляторов на ЛЭП.

Специалисты заменили поврежденный элемент, и в 11:47 (MSK+1) в субботу, 3 октября, электроснабжение в поселке было полностью восстановлено.

Георгий Портнов