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Объем поставок АПК из Оренбургской области составил 370,2 млн долларов

Объем поставок продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области за рубеж составил 370,2 млн долларов США. Это 94,9 % от годового планового показателя в 390 млн долларов, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Фото: Правительство Оренбургской области

Фото: Правительство Оренбургской области

Наиболее заметный рост зафиксирован в зерновом сегменте: экспорт пшеницы, кукурузы, овса, гречихи и проса увеличился в 3,2 раза. Устойчивую динамику демонстрирует и перерабатывающая отрасль. Так, отгрузки подсолнечного масла и жмыха выросли на 38,5 %, а молочной продукции (молока, сливок, сливочного масла, мороженого) — на 16,7 %.

Прирост в поставках рыбы составил 16,3 %. В экспортной линейке представлена продукция разной степени обработки — от замороженной и охлажденной до консервированной.

Георгий Портнов