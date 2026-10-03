В Оренбуржье задержан объявленный в розыск экс-глава муниципального ритуального предприятия

В Оренбурге задержан бывший руководитель муниципального учреждения по оказанию ритуальных услуг. Ранее его объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С фигурантом проводятся следственные и процессуальные действия. По ходатайству следователя обвиняемый арестован.

Фигуранту заочно предъявлено обвинение в восьми эпизодах мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что с октября 2003-го по сентябрь 2020 года обвиняемый, будучи руководителем учреждения, совместно с другими членами организованной преступной группы незаконно отчуждал собственность предприятия и похищал бюджетные средства при исполнении муниципальных контрактов.

Кроме того, вплоть до мая 2026 года, уже в должности советника директора компании по организации ритуальных услуг, фигурант уголовного дела в составе той же группы незаконно брал с граждан деньги за выбор и резервирование мест захоронений на одном из кладбищ Оренбурга.

Общий ущерб от преступления превысил 10 млн рублей. Уголовные дела в отношении других фигурантов также находятся в производстве.

Георгий Портнов