В Ульяновской области ожидается гололед

В Ульяновской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков, ночью в воскресенье, 4 октября, местами по региону ожидается гололед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог в Ульяновской области возможно образование гололедицы. Это создает повышенную угрозу ДТП и бытового травматизма.

Жителей региона призывают проявлять осторожность: водителям рекомендуется снизить скорость, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от дальних поездок, пешеходам — выбирать нескользящую обувь и внимательно следить за поверхностью тротуаров.

Георгий Портнов