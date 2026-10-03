В Ульяновской области ожидается гололед
В Ульяновской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков, ночью в воскресенье, 4 октября, местами по региону ожидается гололед.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Кроме того, в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог в Ульяновской области возможно образование гололедицы. Это создает повышенную угрозу ДТП и бытового травматизма.
Жителей региона призывают проявлять осторожность: водителям рекомендуется снизить скорость, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от дальних поездок, пешеходам — выбирать нескользящую обувь и внимательно следить за поверхностью тротуаров.