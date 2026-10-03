Электротранспорт Ижевска появился на «Яндекс Картах»

Трамваи и троллейбусы Ижевска с вечера 2 октября начали отображаться в режиме реального времени на «Яндекс Картах». Об этом сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИжГЭТ Фото: пресс-служба ИжГЭТ

До этого на сервисе в режиме реального времени были доступны только автобусы. После обращений пассажиров, которые заметили отсутствие электротранспорта, ИжГЭТ начал переговоры с геосервисом. По данным предприятия, они заняли неделю.

ИжГЭТ также сотрудничает с 2ГИС, где доступно отображение электротранспорта. Теперь информация о движении трамваев и троллейбусов появилась и на «Яндекс Картах».