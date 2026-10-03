В Самаре на неделе отключат воду на трех улицах

Холодную воду отключат в Самаре в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщила компания «РКС Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения подачи ресурса начнутся уже в ближайшие выходные, а информация носит предварительный характер — в течение недели перечень адресов и сроки работ могут скорректировать. Так, 4 октября с 10:00 до 16:00 (MSK+1) из-за замены пожарных гидрантов холодное водоснабжение отключат на улице Мориса Тореза (дома 32, 34, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 65), на улице Революционной (дом 135А) и на улице Мяги (дома 19 и 21). 7 октября с 10:00 до 12:50 в связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм без воды останутся жители улицы Осипенко (дома 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б, 8, 18).

При этом в ночь с 6 на 7 октября и в ночь с 8 на 9 октября на линии В 8 и В 20 по улице Клинической, 160 пройдут работы по установке узла учета — водоснабжение отключать не планируют, но в компании рекомендуют все равно сделать запас воды.

Георгий Портнов