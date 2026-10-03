Жительница Самарской области помогла мошенникам похитить деньги у посетителя сайта знакомств

44-летняя жительница Сызрани обвиняется в продаже банковских карт мошенникам, которые похитили средства у посетителя сайта знакомств. Обвиняемой инкриминируется передача доступа к банковским картам для неправомерных операций (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полиция установила, что жертвой мошенников стал 24-летний житель Владикавказа. На сайте знакомств злоумышленники под различными предлогами ввели его в заблуждение и убедили перевести более 70 тысяч рублей на указанные счета. Затем последовала попытка завладеть дополнительными средствами — мошенники обвинили мужчину в пособничестве врагу, после чего потерпевший обратился в полицию.

Анализ выписок по банковским счетам показал, что часть похищенных денег поступила на счета жительницы Сызрани. Оперативники установили ее местонахождение и задержали.

Оказалось, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. Она пояснила, что решила быстро заработать: за вознаграждение в 2 тысячи рублей передала неизвестному данные банковских карт, выданных в двух разных кредитных организациях, пароли от них, паспортные данные и сим-карту, оформленную на имя обвиняемой.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы по двум эпизодам направлены в суд.

Георгий Портнов